Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом РФ

У российского президента Владимира Путина на сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— Сегодня несколько внутренних встреч, и также будет совещание с постоянными членами Совбеза в начале второй половины дня, — сказал Песков.
Кроме того, сегодня лидер страны готовится к большой пресс-конференции, которая состоится уже 20 декабря.
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