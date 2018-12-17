Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом РФ

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Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом РФ

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

У российского президента Владимира Путина на сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Сегодня несколько внутренних встреч, и также будет совещание с постоянными членами Совбеза в начале второй половины дня, — сказал Песков.

Кроме того, сегодня лидер страны готовится к большой пресс-конференции, которая состоится уже 20 декабря.

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