Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом РФ

У российского президента Владимира Путина на сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Сегодня несколько внутренних встреч, и также будет совещание с постоянными членами Совбеза в начале второй половины дня, — сказал Песков.

Кроме того, сегодня лидер страны готовится к большой пресс-конференции, которая состоится уже 20 декабря.