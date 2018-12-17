Стали известны даты проведения ГИА и ЕГЭ в следующем году

Расписание будет практически таким же, как и в прошлом году по основному, дополнительному и досрочному этапам.

Проекты расписаний государственной итоговой аттестации 2019 года для ГИА и ЕГЭ опубликованы на сайте Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что расписание госаттестации для выпускников 9-х и 11-х классов не претерпит серьёзных изменений и будет практически таким же, как и в прошлом году.

— ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки, — написано в сообщении.

Так, досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и литературе. ОГЭ для выпускников 9-х классов тоже будет идти в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Ранее Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новый порядок сдачи Единого государственного экзамена с 2019 года.