Песков признал бесспорным проявление неонацизма на Украине

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Песков признал бесспорным проявление неонацизма на Украине

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Бойцы украинского националистического батальона "Азов". Фото: © РИА Новости/Александр Максименко

Так представитель Кремля отреагировал на слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил, что киевская власть имеет все черты неонацистской.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что на Украине сегодня видны черты неонацизма. Он назвал это бесспорным.

— Определённые проявления на Украине неонацизма очевидны и бесспорны, к нашему великому сожалению, — сказал Песков.

Он отметил, что такая оценка со стороны Сергея Лаврова объяснима, поскольку власти Украины попустительствуют, "закрывают глаза на проявления неонацизма".

Как уже сообщал Лайф, на Украине власть имеет все черты неонацистской, поэтому с ней воюют жители Донбасса.

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