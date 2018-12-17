Песков: Раскольническая деятельность на Украине плотно перемешана с политикой

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не считают себя вправе вмешиваться в церковные процессы Незалежной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что раскольническая деятельность на Украине перемешана с политикой, что вряд ли разрешено церковными канонами.

— Мы видим, что на Украине эти процессы — собственно, раскольническая деятельность — плотно перемешаны с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо. Но, с другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают, — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, что подразумевается под вмешательством политики в церковь в Киеве, пресс-секретарь ответил: "То, что происходит. Прямое участие президента Украины в этом процессе и так далее и тому подобное".

По его словам, в Москве при этом не считают себя вправе вмешиваться в церковные процессы на Украине.

— Отношение нашей Русской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно, и вы знаете, что речь идёт о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, — резюмировал Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, может ли стать церковный раскол на Украине темой обсуждения на сегодняшнем заседании Совбеза РФ.

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