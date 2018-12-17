В Кремле подтвердили возможность встречи Путина и Абэ 21 января

Ранее стало известно, что два лидера обменяются визитами в 2019 году. В частности, Путин может побеседовать с Абэ в рамках саммита G20, который пройдёт в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Москва и Токио обсуждают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 21 января, однако окончательного решения пока нет. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Такая дата действительно фигурирует среди остальных (...). Вместе с тем пока работа по окончательному согласованию не завершена, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию можно ожидать в начале 2019 года. При этом в Кремле констатировали, что два лидера поддержат в следующем году высокую динамику своих взаимных контактов.