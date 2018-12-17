Лавров: Япония даёт понять, что не готова учитывать итоги Второй мировой

Именно этот факт, по словам министра, мешает заключению мирного договора о судьбе Курил.

Глава МИД Сергей Лавров оценивает перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией пока не слишком оптимистично. По его словам, в Токио всё ещё дают понять, что не готовы учитывать итоги Второй мировой войны.

Речь идёт о декларации от 1956 года, которую подписали между СССР и Японией. А когда Советский Союз прекратил своё существование, Российская Федерация, по словам Лаврова, была признана "даже не государством-правопреемником, а единственным государством — продолжателем Советского Союза".

— Когда мы говорим "на основе декларации 1956 года", это означает абсолютное, безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится, — отметил дипломат в интервью радио "Комсомольская правда".

В то же время Лавров указывает на события 60-х годов, когда Япония заключила договор с США о гарантиях безопасности, и сейчас с точки зрения американского военного присутствия на японских островах этот фактор играет роль уже российской безопасности.

— Мы нашим японским коллегам это всё сформулировали и ждём от них реакции, — заключил российский министр.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прошлом месяце заявил, что соглашение РФ и Японии продолжить переговоры на основе Декларации 1956 года не означает автоматическую передачу российских территорий Токио.