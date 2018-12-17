Вопрос кибербезопасности. Песков объяснил важность перехода на российский софт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему госкомпаниям важно перейти с зарубежного на отечественный софт. По его словам, это связано c враждебностью обстановки в мире.

— В первую очередь это вопрос кибербезопасности и киберсуверенности. Мы живём во время, когда в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов, — сказал представитель Кремля. — Это, конечно, является неприемлемым, и чтобы спокойно жить в такой враждебной обстановке.

Он добавил, что поэтому и нужно переходить на отечественный софт. При этом Песков сказал, что российское ПО нужно ещё совершенствовать.

Ранее СМИ сообщили, что государственные предприятия должны будут перейти на отечественное программное обеспечение к концу 2021 года.