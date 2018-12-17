Кремль адресовал Минобороны вопрос о "российском" Ту-154 у президента Судана

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Кремль адресовал Минобороны вопрос о "российском" Ту-154 у президента Судана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил Министерству обороны РФ вопрос об использовании президентом Судана Омаром аль-Баширом российского самолёта Ту-154. На нём лидер страны якобы прилетел в Дамаск.

— Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Если вы считаете, что там совершал какие-то перелёты самолёт Минобороны, лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться, — сказал Песков.

Накануне сообщалось, что президент Судана прибыл в Сирию на переговоры с лидером САР Башаром Асадом.

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