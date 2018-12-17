В СБУ рассказали о задачах её сотрудников на задержанных кораблях

В спецслужбе признали, что его представители занимались контрразведывательной деятельностью.

Задержанные вместе с украинскими моряками за нарушение российской границы сотрудники Службы безопасности Украины выполняли служебное контрразведывательное задание. Об этом сообщили в СБУ, отвечая на запрос издания "Украинские новости".

— ...выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ, — говорится в ответе ведомства.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

ФСБ обнародовала документы, изъятые у моряков. Все они, а также сотрудники СБУ, были арестованы.