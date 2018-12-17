Матвиенко заявила, что выборы главы Приморья показали небезразличие граждан

Выборы губернатора Приморья показали активность и небезразличие граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Радует, что гражданам не всё равно, кого выберут, — сказала она журналистам.

Матвиенко добавила, что хоть кампания и была длительной, но избиратели сохранили активность и на последних этапах. Спикер Совфеда отметила, что голосование было конкурентным.

— Я рада, что, наконец, завершилась эта кампания. Оказан достаточно высокий процент доверия Олегу Кожемяко, уверена, что у него всё получится, — подытожила председатель верхней палаты парламента.

Повторные выборы губернатора состоялись в Приморье 16 декабря. Победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Как уже сообщал Лайф, политологи отметили, что выборы губернатора Приморского края были честными и прозрачными.