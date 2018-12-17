Опубликован список погибших при обрушении кровли завода в Подмосковье

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Опубликован список погибших при обрушении кровли завода в Подмосковье

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Жертвами обрушения перекрытий стали три человека, все они работали на производстве.

Лайф публикует список погибших при обрушении кровли на заводе в подмосковном Дзержинском. Жертвами стали трое рабочих.

1. В. Бегишев, 1969 года рождения

2. О. Орешкин, 1970 года рождения

3. А. Егоров, 1984 года рождения

По последним данным, трое рабочих в результате ЧП погибли. Ещё четыре человека госпитализированы с различными травмами. В то же время МЧС сообщает о 14 пострадавших. Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Видимо, под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши.

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