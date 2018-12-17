Опубликован список погибших при обрушении кровли завода в Подмосковье

Лайф публикует список погибших при обрушении кровли на заводе в подмосковном Дзержинском. Жертвами стали трое рабочих.
1. В. Бегишев, 1969 года рождения
2. О. Орешкин, 1970 года рождения
3. А. Егоров, 1984 года рождения
По последним данным, трое рабочих в результате ЧП погибли. Ещё четыре человека госпитализированы с различными травмами. В то же время МЧС сообщает о 14 пострадавших. Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Видимо, под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши.
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