Стало известно, сколько россиян занимаются волонтёрством на регулярной основе

На сегодняшний день 14% россиян занимаются волонтёрской деятельностью на регулярной основе. Об этом сообщают "Добровольцы России" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Артёма Метелева.

Он добавил, что в эту сферу надо привлекать бизнес. Метелев добавил, что к движению добровольцев может присоединиться каждый.

— Всего в пару кликов с любого гаджета человек может выбрать интересующую его сферу добровольческой деятельности, предоставить необходимые данные о себе и своём свободном времени, которое хочется посвятить волонтёрству, а система подскажет, где можно оказаться нужным, — сказал он.

Как уже сообщал Лайф, количество добровольцев в Москве в 2018 году выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.