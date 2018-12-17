Синод УПЦ предал анафеме двух иерархов, участвовавших в "объединительном" соборе

Кроме того, каноническая Православная церковь сняла обоих митрополитов с должностей и запретила их в служении.

Синод УПЦ МП предал анафеме двух иерархов — Александра и Симеона, которые принимали участие в "объединительном" соборе в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви.

Также УПЦ сняла обоих митрополитов с должностей и запретила их в служении.

В Киеве 15 декабря состоялся "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Напомним, что на "собор" прибыли два митрополита канонической УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон.