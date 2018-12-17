Не "чего изволите". Лавров ответил, какой имидж он хотел бы иметь на Западе

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Не "чего изволите". Лавров ответил, какой имидж он хотел бы иметь на Западе

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Поводом для этого вопроса стало прозвище Мистер Нет у советского министра Андрея Громыко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов иметь любой имидж на Западе, кроме человека, которого можно описать фразой "чего изволите". Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров — это мистер кто? — спросили у министра.

— Да кто угодно, главное, чтобы не "чего изволите", — ответил он.

Напомним, что главу МИД СССР Андрея Громыко называли Мистером Нет за его постоянное несогласие с позицией Запада, а главу МИД РФ Андрея Козырева, наоборот, Мистером Да.

Также сегодня Сергей Лавров рассказал, какую музыку он любит.

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