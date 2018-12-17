Путин поручил во время аномальных морозов особо контролировать сферу ЖКХ

Так, резкое похолодание пришло в Москву, Подмосковье и другие регионы Центральной России.

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России обсудил в том числе ситуацию в тех регионах России, которые охвачены аномальными морозами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы, — сказал он.

При обсуждении ситуации за рубежом поднималась тема ситуации на Балканах. Дмитрий Песков отметил, что участники заседания обменялись мнениями по этому поводу.

Напомним, что даже в Москве минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму. Столбик термометра опускался до отметки минус 15 градусов, в Подмосковье — минус 22,5 градуса. Подобная ситуация наблюдалась и в других регионах Центральной России.