В Москве пранкера задержали за перевозку "окровавленной" девушки в багажнике

Он снимает уличные розыгрыши, чтобы показать своим подписчикам реакцию прохожих.

Сотрудники полиции задержали в Москве видеоблогера Михаила Литвина и его съёмочную группу во время создания видеоролика. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На парковку конгресс-центра, расположенного на Кутузовском проспекте, подъехали автомобили Ford Focus и BMW 116i. В багажнике немецкой машины и была девушка с пятнами вещества красного цвета на одежде. Очевидец обратился в полицию.

— Тем же днём в Театральном проезде указанные машины задержали сотрудники полиции, — сообщили в правоохранительных органах.

В авто находились трое молодых людей, в том числе 19-летний Литвин и девушка, которая прежде была в багажнике. Всех четверых забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что Литвин является видеоблогером и снимает уличные розыгрыши, или пранки, чтобы посмотреть на реакцию прохожих на возникающие обстоятельства.

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