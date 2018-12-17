"Показал террористическую сущность". В Крыму ответили на угрозу провокаций Киева

В Крыму ответили на угрозу возможных провокаций со стороны Украины, о чём ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил депутат республиканского Госсовета Владислав Ганжара, проживающим на полуострове гражданам ничего не грозит, они могут чувствовать себя в безопасности.

— Все действия по усилению мер безопасности, которые принимались нашей страной на протяжении четырёх лет, сегодня могут говорить о том, что крымчанам, если даже что-то и будет угрожать, то такая угроза будет нивелирована, откуда бы она ни исходила, — сказал Ганжара Лайфу.

Он добавил, что Украина как государство проявило свою террористическую сущность. Депутат Госсовета напомнил, что Киев уже устраивал попытки диверсий и терактов.

— Всё это удавалось предотвращать, но, безусловно, мы сейчас понимаем, что Крым является прифронтовой зоной. Действительно, провокации могут быть, но все эти провокации будут пресечены, и ответ обязательно в случае подобных действий со стороны РФ для Украины будет ассиметричным, — подытожил Ганжара.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готовится реализовать провокацию перед новогодними праздниками. В ответ министр предостерёг власти Украины от этого шага.