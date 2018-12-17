"Тенденция тревожная". Матвиенко обеспокоена ростом домашнего насилия

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, половина россиянок опасается стать жертвами насилия в семье.

Президентский Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обсудит меры по борьбе с домашним насилием. Как сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ситуация достаточно тревожная и подразумевает системные меры реагирования. План непосредственных действий и предстоит выработать совету.

— Есть другая тревожная тенденция роста насилия в семье, это очень опасно. Давайте мы подумаем и предложим системные меры, — предложила Матвиенко, открывая заседание совета. — Давайте мы тоже включим в решение план с поручениями проработать, что всё-таки нужно ещё дополнительно сделать.

Отметим, что совет, о котором идёт речь, был образован по указу президента Владимира Путина 19 ноября 2018 года. Среди его целей — реализация госполитики в сфере защиты семьи и детей, подготовка предложений президенту по её совершенствованию, а также общественный контроль за выполнением мероприятий, проводимых в рамках "Десятилетия детства".

Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМа, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту темой важной. Но только не председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. На просьбу оценить масштаб проблемы, депутат заявила Лайфу, что для неё этот вопрос не стоит.