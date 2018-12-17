Медведев призвал синхронизировать нацпроекты "Наука" и "Здравоохранение"

Нацпроекты по развитию науки и здравоохранения должны быть синхронизированы. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Есть мнение о том, что нужно лучше синхронизировать проект "Наука" со "Здравоохранением" для того, чтобы наука не существовала в отрыве от медицины, — заявил Медведев.

Он добавил, что уже утверждён проект по созданию сети национальных медицинских исследовательских центров. Там будут разрабатывать инновационные медицинские технологи, а заодно консультировать пациентов с помощью телемедицины.

Фундаментальной и прикладной науке помимо национальных проектов будет продолжать оказываться господдержка. В бюджете на следующий год предусмотрено 415 млрд рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.

В свою очередь, в рамках проекта "Образование" дополнительные средства пойдут на поддержку сельской инфраструктуры.