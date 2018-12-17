Матвиенко призвала изымать детей из семьи только в крайнем случае

Председатель верхней палаты парламента поясняет, что нужно сделать "всё возможное и невозможное", но сохранить семью.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что изымать детей из семьи следует только в крайнем случае. Она призывает принимать все возможные меры, чтобы ребёнок остался с родителями.

— Мы все должны придерживаться этой идеологии — сделать всё максимально возможное и невозможное, чтобы сохранить семью и ребёнка в семье. Только в самом крайнем (случае), когда угроза жизни ребёнка, мы должны идти на изъятие детей из семьи, — сказала Матвиенко на первом заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Так она отреагировала на выступление председателя наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксении Франк. Та сообщила, что в прошлом году в детдомах насчитывалось почти 40 тыс. детей, попавших туда из-за лишения родительских прав их отцов и матерей.

Франк также добавила, что при своевременной работе с семьями большинство детей могло бы остаться с родителями. Она пояснила, что изъятие малыша из семьи — всегда травма для ребёнка, с которой он будет жить всю оставшуюся жизнь.