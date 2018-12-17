Второй тур конкурса "Великие имена России" собрал уже 135 тысяч голосов

Всего же в этом проекте уже приняли участие более пяти с половиной миллионов человек.

Число участников второго тура проекта "Великие имена России", в рамках которого граждане выбирают новые названия аэропортов, уже превысило 135 тысяч.

Из пяти городов, которые прошли во второй тур, больше всего набрала голосов петербургская воздушная гавань Пулково (46,6 тысячи). Затем следует московский Внуково (34,5 тысячи). Далее следуют аэропорты Пензы (21,7 тысячи), Архангельска (19,4 тысячи), Нижневартовска (13,7 тысячи).

В Санкт-Петербурге сейчас лидирует имя Александра Невского. Внуково чаще предлагается назвать именем Андрея Туполева. В Пензе лидерство за именем писателя Александра Куприна, в Архангельске — Фёдора Абрамова, в Нижневартовске — Виктора Муравленко.

Напомним, голос можно отдать в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтёров. В проекте уже приняли участие более 5,5 млн человек.