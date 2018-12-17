Матвиенко уверена, что запрет субкультур ещё больше отдалит молодёжь от взрослых

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко уверена, что молодые люди должны иметь возможность самовыражения в субкультурах, потому что запрет на них лишь отдалит подростков от старшего поколения.

— Чем больше мы будем не соглашаться с тем, что молодёжь имеет право на свою субкультуру, чем больше мы не будем признавать этого, тем больше мы будем отдаляться от молодых людей, — цитирует заявление спикера Совфеда РИА "Новости".

Также на Совете при Президенте РФ по реализации госполитики в области семьи и детства Матвиенко заявила, что в стране существует тревожная тенденция роста насилия в семье. Для решения проблемы нужно применять системные меры, уверена политик.