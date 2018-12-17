Москалькова заступилась за рэперов: Как можно что-то запретить в век Интернета?

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заступилась за рэп-исполнителей. По словам омбудсмена, не стоит запрещать их творчество, если оно не нарушает закон.

— Если эти тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, они имеют полное право на существование и публичное исполнение. На вопрос же, являются ли они новым словом в искусстве, может ответить только время, — приводит слова Москальковой её пресс-служба.

По мнению омбудсмена, если запретить рэперам выступать на организованных площадках, то они будут петь "на улицах и в подворотнях".

— Это будет только способствовать маргинализации этого направления творчества. Да и вообще, как можно что-то запретить в век Интернета? — подытожила Москалькова.

За последний месяц в России отменили концерты таких исполнителей, как IC3PEAK, Хаски, Элджей, и некоторых других. В некоторых случаях экспертное сообщество высказывает мнение о негативном влиянии их творчества на подростков.