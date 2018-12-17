Volkswagen отзывает тысячи Tiguan из-за риска замыкания

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей в ближайших официальных дилерских центрах.

Volkswagen отзывает в России почти 4320 автомобилей модели Tiguan в связи с риском короткого замыкания в светодиодном модуле с последующим тепловыделением. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 2017 по 2018 год. Автовладельцы могут узнать VIN-номер машин на сайте ведомства, а затем связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

— На транспортных средствах Volkswagen Tiguan будет установлено два кабель-адаптера, — говорится в сообщении Росстандарта.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее Mazda отозвала в РФ более 2,8 тыс. машин из-за подушек безопасности.