Всё же в колонию. Модель Киру Майер опять осудили за нападение на полицейского

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Всё же в колонию. Модель Киру Майер опять осудили за нападение на полицейского

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Кира Майер. Фото: Фото: instagram.com/mayer_kira

Предыдущее решение суда было отменено из-за серьёзных нарушений в ходе процесса.

В Москве сегодня Пресненский суд вновь вынес обвинительный приговор модели Кире Майер, признав её виновной в нападении на полицейского. На этот раз суд постановил наказать её годом и двумя месяцами колонии, тогда как прежде речь шла о полутора годах.

— Приговором Пресненского суда подсудимой Майер назначено наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца, — приводит ТАСС слова представителя суда.

<p>Кира Майер. Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/mayer_kira/" target="_blank">mayer_kira</a></p>

Первый приговор был отменён Московским городским судом из-за того, что в приговоре Пресненского районного суда были допущены серьёзные нарушения уголовно-процессуального кодекса — в разных копиях приговора значились разные виды исправительных учреждений.

Напомним, весной этого года Майер, пытаясь вырвать протокол у остановившего её полицейского, нанесла инспектору телесные повреждения. Отмечалось, что она предложила заняться с ней сексом. Однако правоохранители отвезли девушку в изолятор. Модель называют бывшей Алексея Воробьёва, после того как СМИ сообщали, что их вместе застали на отдыхе.

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