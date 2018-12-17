Вице-премьер Голикова анонсировала новые льготы по ипотеке

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Вице-премьер Голикова анонсировала новые льготы по ипотеке

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Татьяна Голикова. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что сейчас в России разрабатываются новые льготы по ипотеке и в скором времени они будут представлены. Слова Голиковой приводит РИА "Новости".

— Они действительно находятся в высокой стадии проработки, мы намерены в конце года провести все согласительные процедуры по этому поводу. В том числе это касается поддержки регионов и людей, которые проживают на территории Дальнего Востока, — рассказала вице-премьер.

Чуть ранее Лайф приводит прогноз Голиковой, что к 2024 году смертность в России сократится на 17 процентов благодаря национальным проектам.

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