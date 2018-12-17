В Красноярске школьницу придавило металлической конструкцией на утреннике мэрии

Пользователи соцсетей отметили, что на девочку рухнул плохо закреплённый щит для фотографирования.

Ученица четвёртого класса пострадала на утреннике мэра Красноярска. Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал сам глава города Сергей Ерёмин.

По словам очевидцев, на девочку рухнула металлическая конструкция в торговом комплексе, где проходил утренник. Пользователи соцсетей отметили, что это был плохо закреплённый щит для фотографирования.

— Сегодня на новогоднем утреннике произошёл несчастный случай с ученицей 4-го класса Викторией. В происшествии разбираемся, виновные обязательно будут наказаны. Я приехал навестить Вику в больницу, пообщался с врачами. Слава богу, самочувствие девочки в порядке, — сообщил Ерёмин.

Он подчеркнул, что приказал соответствующим службам "в сотый раз обойти каждый угол и перепроверить все мелочи на безопасность".

Отметим, что Следственный комитет по этому факту начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.