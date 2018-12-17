Дефолт на пороге. Экономист объяснил, почему Украине не светит выход на рынок ЕС

Тяжелейшие экономические проблемы есть не только у Киева, теперь они наметились и у самих стран Евросоюза.

Украина вряд ли в ближайшее время получит возможность выйти со своей продукцией на рынок Евросоюза. Так сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России Владислав Григоров прокомментировал жалобы МИД Украины на то, что ЕС не торопится открывать свой рынок для этой страны. Он назвал для этого несколько причин.

— Если уж говорить по формальным критериям, для того чтобы интегрироваться в Евросоюз, страна должна удовлетворять макроэкономическим критериям и по дефициту бюджета, кроме того, там размер ВВП, они этим требованиям не отвечают. Сейчас Украина сталкивается опять с жесточайшим экономическим кризисом. Дефицит бюджета в сочетании с дефицитом торгового баланса и на всё это наложен очень большой уровень государственного долга, — сказал Григоров.

Он подчеркнул, что, когда у страны такое преддефолтное состояние, об интеграции говорить тяжело. Ещё одна сторона монеты — проблемы у самого Евросоюза. Экономические сложности в Германии, политический кризис во Франции.

— Плюс они там сталкиваются с проблемой Брексита, поэтому ставить вопрос об интеграции Украины сейчас просто несерьёзно. Даже такие страны, которые находятся в более комфортной ситуации, — это какие-то балканские страны типа Сербии — это тоже, так сказать, отложено до лучших времён, — отметил экономист.

Напомним, новые власти Украины после госпереворота в 2014 году очень торопились заключить соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Оно подавалось как первый шаг по вступлению в ЕС. Соглашение было заключено в июне того года.

Вскоре во Всемирном банке признали, что Киев не смог получить выгоду от этого соглашения.