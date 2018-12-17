В нацпроекты предлагают включить капремонт фельдшерско-акушерских пунктов

Эксперты ОНФ предлагают включить в нацпроект "Здравоохранение" капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, которые пригодны для эксплуатации. Об этом сообщает сайт Всероссийского народного фронта.

— Особенно важно это для жителей отдалённых районов и малых поселений, где проживает не больше 2 тыс. человек, — говорится на сайте ОНФ.

Во Всероссийском народном фронте добавили, что создали интерактивный ресурс "Карта доступности медпомощи", чтобы выяснить реальное положение в сельском здравоохранении, оценить качество и доступность первичной медпомощи.

— Оказалось, что срок службы зданий медорганизаций в малых поселениях в среднем составляет 37 лет, а возраст 6,2 тыс. строений (22% от всех) — свыше 50 лет. Как правило, за это время приходят в негодность не только деревянные, но и более долговечные конструкции, например из кирпича или блочные. И, по прогнозам экспертов ОНФ, к 2024 г. таких сооружений будет уже 9,5 тыс. (или 33%). Зданий, которые построены за последние 15 лет и, вероятно, не нуждаются в капремонте, насчитывается только 4,5 тыс. (16%), — говорится в сообщении ОНФ.

Отмечается, что активисты ОНФ в своих рейдах по сельским фельдшерско-акушерским пунктам обнаружили "симптомы острой ремонтной недостаточности".

— Медики вынуждены принимать пациентов в кабинетах, где куски штукатурки вот-вот свалятся на голову. Стены и потолок — мокрые, заплесневевшие из-за гнилых текущих крыш. Пол проваливается по углам, а стены разукрашены трещинами. Прилегающая территория зачастую тоже не благоустроена. Подъезда и дороги нет, так что добраться по размокшей земле до входной двери — непростое испытание, особенно для инвалидов и мам с колясками, — сообщил эксперт ОНФ Эдуард Гаврилов.

Отмечается, что раз не хватает средств местных бюджетов на ремонт медучреждений, то необходимо включить меры по ремонту в нацпроект.