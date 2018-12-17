Главой исполкома ОНФ стал Михаил Развожаев

В 2018 году он окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента РФ.

Центральный штаб Общероссийского народного фронта на заседании в понедельник избрал руководителя исполкома. Им стал Михаил Развожаев, занимавший осенью этого года пост врио главы Хакасии.

Кандидатуру Развожаева высоко оценил сопредседатель центрального штаба ОНФ, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, он зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец и компетентный руководитель, которому было доверено возглавлять Хакасию в период избирательной кампании в регионе.

— Михаил Развожаев показал очень хорошие результаты в период обучения по программе подготовки и переподготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, — подчеркнул Комиссаров.

Отметим, что ранее исполком ОНФ возглавлял Алексей Анисимов, однако в начале декабря он перешёл на должность замполпреда президента в Центральном федеральном округе.

Напомним, что Развожаев вошёл в центральный штаб ОНФ на съезде 29 ноября. 3 октября 2018 года указом президента Развожаев был назначен врио главы Хакасии и занимал этот пост шесть недель до выборов главы региона.

Развожаев окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. С октября 2008 года работал в краевой администрации, а в октябре 2014-го был назначен заместителем министра по делам Северного Кавказа. В 2016–2017 годах прошёл обучение по программе подготовки и переподготовки резерва высших управленческих кадров в РАНХиГС, а в 2018 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента РФ.