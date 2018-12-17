А вы точно продюсер? Под Тулой пенсионерка кинула четверых музыкантов

Она представлялась человеком с большими связями в шоу-бизнесе и предлагала артистам ускорить их продвижение.

Четверо музыкантов оказались жертвами обмана со стороны 70-летней женщины из Тульской области. Злоумышленница находила в Интернете молодых людей, не прошедших всероссийский музыкальный конкурс, и предлагала им содействие за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Пенсионерка связывалась с ними по телефону или в мессенджере, представляясь сотрудницей медиахолдинга с большими связями. Она просила за подготовку видеоклипа или песни от 6 до 28 тысяч рублей, которые нужно было перевести на банковскую карту. Перечисленные деньги женщина снимала в банкомате в городе Суворове.

В итоге злоумышленницу вычислили сотрудники полиции в сотрудничестве со службой безопасности медиахолдинга. Она задержана, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Харькове бывший милиционер похитил двух марокканцев и вымогал у них деньги.