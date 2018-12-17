В Центральном штабе ОНФ распределили площадки по контролю за нацпроектами

Каждая из 12 тематических площадок соответствует одному из направлений майского указа президента и одному из нацпроектов.

Сопредседатели Центрального штаба Общероссийского народного фронта распределили кураторство над площадками по контролю за исполнением майского указа президента РФ. Об этом информирует пресс-служба движения после заседания Центрального штаба.

Заседание состоялось при участии первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко в режиме видеосвязи с регионами.

Каждая из 12 тематических площадок соответствует одному из направлений майского указа президента и одному из нацпроектов. На съезде ОНФ в ноябре были избраны пять сопредседателей Центрального штаба. Ими стали глава центра "Сириус" Елена Шмелёва, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева и глава организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Профильными темами Комиссарова будут "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика". Когогин будет курировать "Безопасные и качественные автодороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Шмелёва кроме площадки "Образование" возглавит работу направлений "Наука" и "Культура". Цунаева будет курировать "Жильё и городскую среду" и "Экологию", Рошаль займётся направлениями "Здравоохранение" и "Демография".

Шмелёва пояснила, что сопредседатели взяли шефство над наиболее близкими им направлениями.

ОНФ будет контролировать реализацию нацпроектов на постоянной основе, отмечается в релизе. Так, в 2019 году запланировано более 60 мониторингов и около 60 опросов, свыше 20 рейдов, будет подготовлено более 50 докладов, продолжится законотворческая деятельность. Собранные данные и результаты работы региональных экспертов ОНФ лягут в основу ежегодных докладов об исполнении 12 национальных проектов, в которых в том числе будут сформулированы предложения по повышению их эффективности. ОНФ будет направлять их в Правительство РФ и Администрацию президента России.

Ранее стало известно, что Центральный штаб Общероссийского народного фронта на заседании в понедельник избрал руководителя исполкома.