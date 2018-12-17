Путин посетит итоговое заседание правительства

Глава государства уже проводил встречу с премьером и министрами в ноябре. Тогда он поставил несколько задач.

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить итоговое заседание правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, — ответил Песков на вопрос о том, продолжит ли президент традицию, посетив итоговое заседание кабмина в этом году.

Напомним, Владимир Путин встречался с кабинетом министров 12 ноября. Тогда глава государства среди прочего поручил проанализировать жалобы на рост налоговой нагрузки, а также предотвратить значительный рост тарифов на вывоз отходов.