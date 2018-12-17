Юбилей у примадонны. Пугачёва даст первый за девять лет концерт

Выступление народной артистки СССР состоится в Государственном Кремлёвском дворце.

Эстрадная певица Алла Пугачёва даст первый за девять лет концерт. Он состоится 17 апреля на сцене Кремлёвского дворца, сообщается на официальном сайте площадки. Добавим, что за два дня до выступления примадонне исполнится 70 лет.

— Семнадцатого апреля на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском дворце состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой, — говорится в сообщении Кремлёвского дворца.

Примадонна сама анонсировала в "Инстаграме" предстоящее выступление.

— В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер, — пишет Алла Пугачёва.

Меж тем пользователи Сети ждут с нетерпением концерта примадонны и интересуются, как успеть купить билеты.