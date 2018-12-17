Ляшко потребовал от Порошенко срочного отчёта по военному положению

Лидер "радикалов" хочет знать, для чего был введён особый режим: чтобы защитить действующего президента от поражения на выборах, или границу — от реального "врага".

Радикальная партия Украины потребовала провести срочное пленарное заседание парламента, чтобы заслушать отчёт президента Петра Порошенко по ситуации с военным положением. Об этом заявил лидер политсилы Олег Ляшко. Кроме Порошенко, который является Верховным главнокомандующим, на заседании ждут руководителей Генштаба и Министерства обороны страны.

— Мы настаиваем, чтобы завтра состоялось закрытое заседание парламента, на котором они бы отчитались перед депутатами, перед народом о ситуации с военным положением: что сделано, от кого военное положение — для того, чтобы сохранить президента Порошенко от выборов и поражения на выборах, или от реального врага, — заявил Ляшко.

В свою очередь, депутаты из "Оппозиционного блока" потребовали от Министерства финансов подробно рассказать о том, как режим военного положения отразился на состоянии экономики страны.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны Погранслужбой ФСБ.