Порошенко направили закон, разрешающий кораблям открывать огонь на поражение

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о расширении зоны контроля Незалежной в Чёрном море. Согласно тексту, украинским кораблям разрешено открывать огонь на поражение. Теперь этот документ отправлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

— Он регламентирует прилегающую зону. В акватории Азовского моря устанавливает её на 24 километра. Даёт возможность применять Вооружённые силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны, — заявил Парубий.

Сама Рада приняла этот закон на прошлой неделе. За него проголосовали 244 депутата. Добавим, что, согласно этому закону, морская охрана сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитает, что судно может нарушить требования украинского законодательства.