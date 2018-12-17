"Не катастрофа". Лукашенко оценил влияние налогового манёвра РФ на Белоруссию

Лидер республики отметил, что Минск будет вынужден несколько "переформатировать" внутреннюю и внешнюю политику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика республики не обрушится даже при худшем варианте реализации в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере.

— Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться нет никаких причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится, — приводит его слова БелТА.

При этом он отметил, что этого точно не произойдёт в 2019 году, и поэтому "нужно спокойно жить и работать".

По словам белорусского лидера, если договориться с Россией не удастся, то в результате реализации налогового манёвра в 2019 году Минск может потерять около 400–500 миллионов долларов.

— Да, это приличные деньги, но не катастрофа для государства, — отметил президент. — Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю и внешнюю политику, и особенно то, что связано с финансами.

С 1 января 2019 года в РФ начинается завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых. Белоруссия планировала получить от РФ в 2019 году около $310 миллионов компенсации за доходы бюджета, выпадающие из-за манёвра. 14 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что РФ не давала Белоруссии каких-то обещаний по выплате компенсаций за налоговый манёвр.