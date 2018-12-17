Путин заявил, что члены "Нового величия" занимались боеподготовкой в Подмосковье

Согласно озвученным президентом данным, у участников сообщества были изъяты пистолеты, гранаты, вещества для изготовления СВУ.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что активисты "Нового величия" занимались боевой подготовкой в здании недостроенной больницы города Хотьково в Московской области. Об этом глава государства сообщил на недавнем заседании Совета по правам человека. Оно состоялось 11 декабря, однако полная стенограмма опубликована на сайте Кремля только сегодня.

— "Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области", — зачитал глава государства информацию от представленной ему информации.

Он сообщил также, по местам сбора и жительства у участников Сети было изъято "закамуфлированное под огнетушитель СВУ на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором". Также в списке фигурируют два пистолета с боевыми комплектами, гранаты с запалами, карабин "Сайга", вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

— Понимаете, это такая серьёзная вещь. Нам что с вами мало терактов где‑то там? — задал Владимир Путин вопрос участникам встречи.

Напомним, что Путин встречался с правозащитниками в Кремле. Во время беседы обсуждался достаточно широкий круг тем, в частности, резонансный закон о митингах, судьба осуждённого за терроризм украинца Олега Сенцова, а также дело о "Новом величии".

Что касается "Нового величия", то в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения, среди которых была и несовершеннолетняя Анна Павликова. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Позже Павликову и Марию Дубовик выпустили из-под стражи, а четверым фигурантам дела "Нового величия" ранее продлили срок ареста до 13 декабря.