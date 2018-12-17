Путин призвал не зачислять религиозные секты в список террористов

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека призвал терпимее относиться к нетрадиционным религиям, а также не вносить незнакомые религиозные организации в список террористических, не разобравшись. Стенограмму заседания, проведённого 11 декабря, опубликовал сайт Кремля.

— Наверное, мы можем и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект, но не должны забывать, что наше общество не состоит исключительно из религиозных сект. 90 процентов граждан Российской Федерации либо около того считают себя православными христианами. У нас есть ещё три практически традиционных наших религии, которым государство оказывает помощь, — высказался президент.

Также Путин добавил, что к представителям всех религий стоит относиться в стране одинаково, но не стоит забывать особенности российского общества.

— Совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие‑то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с вами согласен, — продолжил Владимир Путин.