Путин назвал неэффективной "сумасшедшую" унификацию учебников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что полная унификация учебников неэффективна. Он считает, что она приведёт к утрате различных точек зрения. Об этом глава государства сказал на заседании СПЧ 11 декабря, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.

— Конечно, наверное, такая сумасшедшая унификация до одного учебника — это, наверное, просто неэффективно будет, и разные точки зрения могут быть не учтены, — пояснил лидер страны.

Глава государства добавил, что содержание учебников должно быть соответствующим, иначе современная молодёжь не будет знать элементарных фактов о Великой Отечественной войне или сталинских репрессиях.