Криминальный авторитет Мошок сбежал из новосибирской психбольницы

Его тюремный стаж составляет почти два десятка лет, на свободе он появлялся довольно редко.

В Новосибирске 63-летний Виктор Мошков по прозвищу Мошок, обвиняемый в ряде тяжких преступлений, сбежал из психиатрической больницы. Он обвинялся в убийствах и рабовладении и был направлен судом на принудительное лечение в марте этого года. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мужчина был одет в светлую куртку с капюшоном, чёрную футболку, светлые штаны и чёрные ботинки. Он мог сбежать через окно палаты. Возможно, что рядом с больницей злоумышленника поджидали сообщники. Также не исключено, что они подпилили решётку окна.

Отмечается, что Виктор Мошков был авторитетной фигурой славянского крыла преступного сообщества региона. Он считался приближённым к вору в законе Павлу Мореву по прозвищу Бешеный, который умер в 2002 году. Тюремный стаж Мошкова составляет почти два десятка лет, на свободе он появлялся довольно редко.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы сбежал соратник наркобарона Пабло Эскобара.