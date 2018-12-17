Путин списал на аллегорию слова о садистских наклонностях в правосудии

Российский лидер подчеркнул, что в судах и правоохранительных органах работают те же граждане РФ.

Президент РФ Владимир Путин считает аллегорией вывод о садистских наклонностях в системе следствия и правосудия. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека, прошедшем 11 декабря.

— По поводу того, что у нашего следствия и тем более правосудия садистские наклонности. Я считаю, что это аллегория, художественное преувеличение. В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд — это что, там одни садисты что ли работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться, — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в судах и правоохранительных органах работают граждане РФ, которые "живут в той же среде, в которой мы все, воспитываются в таких же семьях, как и мы".

— Наверное, и везде, во всех массовых организациях встречаются разные люди, — отметил он. — И если вы посмотрите процент осуждённых из числа вот этих вот правоохранителей, то он, кстати, за последнее время вырос, и значительно.

По словам главы государства, это говорит о том, что работа по "чистке рядов" в органах не стоит на месте и приносит свои результаты.

— Но чтобы это всё минимизировать, нам нужны не репрессивные действия в отношении правоохранительной или судебной системы, нам нужна такая серьёзная, многовекторная, многоплановая работа, — резюмировал российский лидер.