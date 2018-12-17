Путин усомнился в необходимости "опережать" Киев в решении судьбы Сенцова

Президент отметил, что это не получится, потому что власти Украины "сами не знают сегодня, что они будут делать завтра".

Президент РФ Владимир Путин не считает, что Москва должна предпринимать шаги по поводу осуждённого за подготовку теракта режиссёра Олега Сенцова, не дожидаясь инициативы от Киева. Об этом глава государства сказал на недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и права человека. Стенограмма этой встречи опубликована сегодня на сайте Кремля.

Согласно ей, призвал вернуться к вопросу о судьбе Сенцова режиссёр Александр Сокуров.

— Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка нет? И нам сделать шаг... — сказал тот.

Впрочем, режиссёр не уточнил, имеет он в виду вызволение Сенцова из колонии или обмен его на россиян.

— Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся, — прокомментировал предложение Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что на этой встрече Сокуров просил помиловать Сенцова.