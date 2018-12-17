Путин отреагировал на идею Сокурова провести предновогоднюю амнистию

Стало известно, как президент РФ Владимир Путин ответил на предложение режиссёра Александра Сокурова провести предновогоднюю амнистию.

— Подумаем. Надо внимательно к этому подойти, — сказал Путин на заседании СПЧ 11 декабря, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.

Как уже сообщал Лайф, Сокуров просил провести предновогоднюю амнистию, включая женщин, всех молодых людей, которые оказались по политической мотивации за решёткой.