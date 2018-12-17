Путин о деле Пономарёва: Здесь нет ни засады, ни политической подоплёки

Президент России Владимир Путин заявил, что в деле правозащитника Льва Пономарёва нет никакой политической подоплёки и засады. Об этом он сказал на заседании СПЧ 11 декабря, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

— Ничего там такого, засады никакой здесь нет, политической подоплёки, — сказал глава государства.

Лидер страны добавил, что не видит ничего противозаконного в решении суда не отпускать Пономарёва на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой.

Тверской суд назначил Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд смягчил ему срок до 16 суток.