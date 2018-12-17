Лавров признался, что за время работы главой МИД ему никогда не было страшно

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Лавров признался, что за время работы главой МИД ему никогда не было страшно

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам министра, годы работы постоянным представителем России при ООН стали для него хорошей закалкой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда", что не помнит, чтобы за время работы на посту министра иностранных дел ему когда-то было страшно или тревожно.

— Да нет, пожалуй, за работу министром [не было]. Нет, наверное, учитывая, что я уже немного привык сталкиваться с кризисными ситуациями в период до того, как был назначен. Этот опыт помогает, — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что годы работы постпредом РФ при ООН стали для него хорошей закалкой.

— Кто-то прибегает, что-то загорелось, что-то стряслось, надо срочно принимать резолюцию, а мы хотим разобраться, прежде чем дёргаться, — добавил Лавров.

В ответ на вопрос, что помогает ему хранить хладнокровие в контактах с зарубежными партнёрами, слова которых зачастую расходятся с делами, он отметил, что просто "уже привык".

Лавров с 1994 по 2004 год был постпредом России при ООН. С 2004 года он занимает пост министра иностранных дел РФ.

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