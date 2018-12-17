Лавров признался, что за время работы главой МИД ему никогда не было страшно

По словам министра, годы работы постоянным представителем России при ООН стали для него хорошей закалкой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда", что не помнит, чтобы за время работы на посту министра иностранных дел ему когда-то было страшно или тревожно.

— Да нет, пожалуй, за работу министром [не было]. Нет, наверное, учитывая, что я уже немного привык сталкиваться с кризисными ситуациями в период до того, как был назначен. Этот опыт помогает, — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что годы работы постпредом РФ при ООН стали для него хорошей закалкой.

— Кто-то прибегает, что-то загорелось, что-то стряслось, надо срочно принимать резолюцию, а мы хотим разобраться, прежде чем дёргаться, — добавил Лавров.

В ответ на вопрос, что помогает ему хранить хладнокровие в контактах с зарубежными партнёрами, слова которых зачастую расходятся с делами, он отметил, что просто "уже привык".

Лавров с 1994 по 2004 год был постпредом России при ООН. С 2004 года он занимает пост министра иностранных дел РФ.