Поклонники Шнурова предложили отправить его на "Евровидение"

Любители творчества Сергея Шнурова предложили отправить артиста на песенный конкурс "Евровидение", который в мае 2019 года пройдёт в Израиле.
Предложение "озвучено" в "инстаграме" певца, где Шнуров выразил радость от аншлага на его концертах в "Олимпийском".
По мнению поклонников, артист сумеет теперь достойно представить страну и занять лидирующую позицию в силу его харизматичности.
Ранее Шнуров подарил Бузовой шикарный букет роз.
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