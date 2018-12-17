Поклонники Шнурова предложили отправить его на "Евровидение"

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Поклонники Шнурова предложили отправить его на "Евровидение"

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Сергей Шнуров. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Любители творчества Сергея Шнурова предложили отправить артиста на песенный конкурс "Евровидение", который в мае 2019 года пройдёт в Израиле.

Предложение "озвучено" в "инстаграме" певца, где Шнуров выразил радость от аншлага на его концертах в "Олимпийском".

По мнению поклонников, артист сумеет теперь достойно представить страну и занять лидирующую позицию в силу его харизматичности.

Ранее Шнуров подарил Бузовой шикарный букет роз.

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