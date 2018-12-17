В общежитии Геологоразведочного университета изъяли оружие и наркотики

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе в Москве заявили о проведении профилактических мероприятий правоохранительных органов в общежитии вуза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью Светлану Лучко.

При этом представитель вуза не раскрыла никаких подробностей о нарушителях, предложив агентству обратиться за комментариями в МВД.

Как уточнила Лучко, вуз работает в штатном режиме, сейчас профилактические мероприятия завершены.

Ранее на сайте университета появилась информация, что 17 декабря в университетском общежитии нашли наркотики и травматическое оружие. В отношении причастных к этим правонарушениям лиц проводится проверка.