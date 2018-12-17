Президент России Владимир Путин назвал лесную сферу чрезвычайно коррумпированной. Он добавил, что государству пока не удаётся навести порядок в этой области. Об этом глава государства сказал на заседании СПЧ 11 декабря, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

— Действия государства в этой сфере — в сфере защиты лесов в данном случае — неэффективны, не удаётся государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно, и очень криминализированная, — добавил лидер страны.

Глава государства напомнил, что уже попросил ОНФ подключиться к решению этого вопроса.