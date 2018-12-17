В Госдепе не исключили новые санкции против России из-за керченческих событий

Штаты могут ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе, где Киев устроил провокацию. Об ограничительных мерах сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

— В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций, — заявил Волкер.

Он добавил, что США ведут переговоры с Францией, Германией и другими западными партнёрами относительно ограничительных мер. Кроме того, Волкер заявляет, что хочет услышать мнение партнёров США "уже сегодня".

Как уже сообщал Лайф, большинство стран ЕС считают нецелесообразным вводить новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе. При этом действующие с 2014 года ограничительные меры были продлены на полгода, а Евросовет потребовал от России освобождения украинских моряков.